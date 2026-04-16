توغلت قوة عسكرية إسرائيلية بـ6 سيارات، الأربعاء، داخل قرية الأصبح بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا وداهمت وفتشت منازل وقامت بترويع عدد من الأهالي، وفق إعلام رسمي.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات دهم وتفتيش للمنازل وترويع للأهالي بعد توغلها بستّ سيارات عسكرية في قرية الأصبح، بريف القنيطرة الجنوبي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت القناة ذاتها بأن القوات الإسرائيلية جددت عمليات التجريف والتوسعة بأراض في محافظة القنيطرة مع ممارسة تضييق على المدنيين.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية حول الانتهاكات الإسرائيلية التي تأتي في إطار استمرار التعدي على سيادة البلد العربي.

وباتت الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية خلال الأشهر ا…