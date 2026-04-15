رويترز: إيران تقترح السماح للسفن بعبور مضيق هرمز من جهة عُمان دون مهاجمتها

قال مصدر إيراني مطلع لوكالة "رويترز " إن طهران ربما تنظر ​في السماح للسفن بالإبحار بحرية عبر الجانب ‌العماني من مضيق هرمز دون التعرض لخطر الهجوم، وذلك في إطار المقترحات التي قدمتها في المفاوضات مع الولايات المتحدة ​في حال التوصل إلى اتفاق يحول دون ​استئناف الحرب بعد الهدنة.

وتسببت الحرب في أكبر تعطيل ⁠على الإطلاق لإمدادات النفط والغاز العالمية بسبب قطع ​إيران حركة المرور عبر المضيق الذي يمر عبره ​حوالي 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا.



وتقطعت السبل بمئات الناقلات والسفن الأخرى و20 ألف بحار داخل الخليج ​منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير.

وقال ​المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن إيران ربما تكون ‌مستعدة ⁠للسماح للسفن باستخدام الجانب الآخر من المضيق الضيق في المياه العُمانية دون أي عوائق من طهران.

ولم يذكر المصدر ما إذا كانت إيران ستوافق أيضا على ​إزالة أي ​ألغام قد ⁠تكون زرعتها في تلك المنطقة المائية أو ما إذا كان سيسمح لجميع السفن، ​حتى المرتبطة بإسرائيل، بالمرور بحرية.

لكن المصدر أضاف ​أن ⁠الاقتراح يتوقف على ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتلبية مطالب طهران، وهو شرط أساسي لإحراز أي تقدم ⁠محتمل ​بشأن مضيق هرمز.