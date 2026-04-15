الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على مبادرة يقودها الديمقراطيون للحد من صلاحيات ترامب الحربية

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم لأربعاء، على أحدث مبادرة يقودها الديمقراطيون للحد من الصلاحيات الحربية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي أن قادة الحزب الديمقراطي قد تعهدوا أمس /الثلاثاء/ بمواصلة طرح مثل هذه القرارات طالما استمرت الحرب مع إيران.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ اليوم، "بعد مرور خمسة وأربعين يومًا على اندلاع هذه الحرب، تم تهميش دور الكونجرس لأن الجمهوريين يرفضون اتخاذ موقف قوي ضد هذه الحرب ويتجنبونها تمامًا خوفًا من ترامب".

وأضاف شومر أنه تم تقديم 10 قرارات جديدة بشأن صلاحيات الحرب، مؤكدًا أن الديمقراطيين يعتزمون طرحها كل أسبوع طالما استمر الصراع في إيران، الذي اندلع في 28 فبراير الماضي.

وقد حاول الديمقراطيون مرارًا وتكرارًا خلال الأشهر الأخيرة تمرير قرارات بشأن صلاحيات الحرب لإجبار ترامب على وقف العمليات العسكرية والحصول على إذن من المشرعين قبل شن أي عمليات عسكرية، سواء في فنزويلا أو إيران، لكنهم فشلوا في ذلك.

وقد عرقل الحزب الجمهوري، الذين يتمتع بأغلبية ضئيلة في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، القرارات التي طُرحت حتى الآن، ولم تظهر أي مؤشرات على أن أيًا منهم يغير موقفه.

وقال ترامب اليوم إنه قد يتم استئناف المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران في باكستان خلال اليومين المقبلين، بعد أن دفع انهيار المفاوضات، التي جرت السبت الماضي، واشنطن إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وأثار الفشل في التوصل إلى اتفاق خلال تلك المحادثات شكوكًا حول استمرار وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوعين، والذي لا يزال أمامه أسبوع واحد.

وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي ينص على أن الكونجرس، وليس الرئيس، هو الذي يحق له إعلان الحرب، فإن هذا الشرط لا ينطبق على العمليات قصيرة الأجل أو في حالة مواجهة البلاد لتهديد مباشر.

ويرى البيت الأبيض أن إجراءات ترامب قانونية وتقع ضمن نطاق صلاحياته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لحماية الولايات المتحدة من خلال إصدار أوامر بشن عمليات عسكرية محدودة.