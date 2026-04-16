‏نتنياهو: المفاوضات مع لبنان تركز على تفكيك حزب الله وسلام مستدام

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن المفاوضات مع لبنان تركز على تفكيك "حزب الله" وسلام مستدام.

وأوضح نتنياهو في كلمة نشرها على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أنه وجه الجيش الإسرائيلي بتعزيز المنطقة العازلة جنوبي لبنان، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال نتنياهو: "نجري مفاوضات هي الأولى مع لبنان منذ أكثر من 40 عاما وهدفها نزع سلاح حزب الله وإقرار سلام مستدام".

وبشأن إيران، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تريد إلغاء قدرة التخصيب داخل إيران، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية تطلع تل أبيب باستمرار على اتصالاتها مع طهران.

وأضاف: "مستعدون لأي سيناريو في ظل احتمال عودة الحرب مع إيران، ومن السابق لأوانه تحديد كيف ستنتهي المحادثات مع إيران أو حتى كيف ستسير".

وكانت إيران والولايات المتحدة بدأتا مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.