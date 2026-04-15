الأربعاء 15 أبريل 2026 10:48 م القاهرة
إيران تعلن تطوع 26 مليون شخص لأداء الخدمة العسكرية

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 10:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 10:34 م

تطوع أكثر من 26 مليون شخص لأداء الخدمة العسكرية في طهران، على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي في الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن هذا الإقبال يأتي ضمن حملة تحمل اسم "ضحّ بحياتك".

ويبلغ عدد سكان إيران حوالي 90 مليون نسمة.

ووفقا للإذاعة الرسمية، من المقرر نشر المتطوعين إلى جانب الحرس الثوري والجيش، وتضمنت الخطط تشكيل سلاسل بشرية لحماية الأهداف المحتملة.

ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، شملت قائمة المسجلين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومعظم وزرائه، بالإضافة إلى عدد كبير من المسئولين والرياضيين والفنانين.

وسجل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، اسمه في القائمة.

اخبار متعلقة


