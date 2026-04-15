وزير المالية القطري: التطورات الإقليمية الأخيرة انعكست على التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل

شارك وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، في جلسة بعنوان "حديث المحافظين: تحويل الصدمات إلى استراتيجية: السياسة المالية والنمو طويل الأجل في قطر"، ضمن أعمال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وخلال الجلسة، استعرض الكواري تقييم قطر لتداعيات الصراع الإقليمي على اقتصادها، مؤكدا أن قطر تدخل هذه المرحلة من موقع قوة بفضل متانة الإدارة الاقتصادية والاحتياطيات السيادية وبرنامج الإصلاحات ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة انعكست على التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل، الأمر الذي استدعى استجابة حكومية متكاملة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي سياق كلمته، أكد الكواري، أن قطر تدعو إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السلمية والحوار في التعامل مع الأوضاع الراهنة، مشددا على أهمية الحفاظ على انسيابية طرق التجارة وأمن الطاقة على المستوى العالمي.

وجدد التأكيد على التزام قطر باستقرار أسواق الطاقة والوفاء بالالتزامات الدولية، ومواصلة ترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي عالمي موثوق ومستقر.

وأضاف: "تتعامل دولة قطر مع التحديات الراهنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات، تشمل تعزيز الاستقرار المالي، ودعم متانة النظام المالي، وضمان استمرارية الإنتاج، وترسيخ القدرة الوطنية على الصمود، بما يعكس نهجًا استباقيًا قائمًا على أسس اقتصادية قوية".

وفي الختام، أكد أن السياسة المالية في دولة قطر توازن بين متطلبات الاستقرار قصير الأجل والاستدامة طويلة الأجل، وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم النمو المستدام.