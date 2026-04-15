أمريكا: الجمهوريون في مجلس الشيوخ يرفضون مسعى لوقف الحرب على إيران

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون، اليوم الأربعاء، آخر محاولة من جانب الحزب الديمقراطي لوقف حرب الرئيس دونالد ترامب في إيران، إذ أسقط مشروع قرار كان من شأنه إلزام الولايات المتحدة بسحب قواتها من الصراع ما لم يوافق الكونجرس على أي تحرك عسكري إضافي.

وصوت 47 عضوا مؤيدا مقابل 52 صوتا معارضا على مشروع القرار، وهو رابع تصويت هذا العام يصوت فيه مجلس الشيوخ على التنازل عن صلاحياته المتعلقة بشن الحرب لصالح الرئيس في صراع يقول الديمقراطيون إنه غير قانوني وغير مبرر.

ويؤكد الجمهوريون أنهم سيواصلون، في الوقت الراهن، دعم قيادة الرئيس دونالد ترامب في زمن الحرب، مشيرين إلى القدرات النووية الإيرانية وما يرونه من مخاطر كبيرة قد تترتب على الانسحاب.

لكن المشرعين الجمهوريين حريصون أيضا على إنهاء الصراع – وقد لا يستمرون تفويض صلاحية القرار للسلطة التنفيذية إلى أجل غير مسمى.

وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يتعين على الكونجرس إعلان الحرب أو تفويض استخدام القوة خلال 60 يوما من بداية الحرب، وهي مهلة تحل بنهاية هذا الشهر.

وينص القانون على إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة 30 يوما إضافية، لكن أعضاء الكونجرس أوضحوا أنهم يريدون من الإدارة أن تضع قريبا خطة لإنهاء الصراع.