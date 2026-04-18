وزير الخارجية الألماني: يجب ألا ننسى غزة وسط الحرب مع إيران

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في ⁠القدس، ‌الثلاثاء، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ​على إيران ⁠يجب ألا تتجاهل الوضع الإنساني ⁠المتردي في غزة.

وأضاف فاديفول في مؤتمر صحافي مع ​نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر: "يجب ألا نغفل عن محنة ⁠أكثر من مليوني ​شخص ​هناك. فالوضع الإنساني لا يزال ‌كارثياً. علاوة على ذلك، ​لا تزال ⁠هناك صعوبة بالغة ​في وصول عمال ⁠الإغاثة ‌الإنسانية"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأوضح فاديفول أنه تطرق أيضاً إلى الوضع ‌المتوتر للغاية في الضفة الغربية خلال مباحثاته مع ساعر، حيث ​ندد بشدة بأعمال العنف الدامية التي يرتكبها المستوطنون ‌المتطرفون.