وزير الخارجية الألماني: يجب ألا ننسى غزة وسط الحرب مع إيران

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في القدس، الثلاثاء، إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يجب ألا تتجاهل الوضع الإنساني المتردي في غزة.
وأضاف فاديفول في مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر: "يجب ألا نغفل عن محنة أكثر من مليوني شخص هناك. فالوضع الإنساني لا يزال كارثياً. علاوة على ذلك، لا تزال هناك صعوبة بالغة في وصول عمال الإغاثة الإنسانية"، بحسب موقع الشرق الإخباري.
وأوضح فاديفول أنه تطرق أيضاً إلى الوضع المتوتر للغاية في الضفة الغربية خلال مباحثاته مع ساعر، حيث ندد بشدة بأعمال العنف الدامية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون.