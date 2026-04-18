عمرو أديب عن ملف الديون: مصر بحاجة إلى إعفاء كما حدث في عهد مبارك

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تحتاج إلى إعفاء، مثلما حدث في عهد الرئيس مبارك، رحمه الله» في إشارة إلى أكبر عملية إعفاء من الديون، عقب حرب تحرير الكويت 1991.

وأضاف خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر»: «عندما حدث الإعفاء في عهد الرئيس مبارك، تنفست مصر إلى حد كبير».

وأشار إلى أن عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، شهد وصول معدل النمو إلى 7%، معقبا: «كانوا يتحدثون عن التمساح على النيل، وعن قوة الاقتصاد، وقتها كان كذلك، ثم جاءت ثورة يناير، وجاءت ثورة 30 يونيو، ثم كورونا، ثم الحرب على أوكرانيا، ثم الحرب على غزة، ثم الحرب على إيران، ثم الوضع الذي نحن فيه الآن، يجب أن يكون هناك نوع من أنواع الدعم لهذا الطلب».

وأعرب عن عدم علمه بكيفية التحرك لدعم مصر اقتصاديا خلال الفترة المقبلة، قائلا: «لا أعلم كيف ستتحرك الولايات المتحدة الأمريكية لدعمك اقتصاديًا، هناك أشياء يعلمها رئيس الوزراء والدوائر المقربة من الاقتصاد المصري، وكيف سيتصرفون، لكن التصرف ليس سهلا، الله يكون في عونهم».

وأضاف أن وضع مفاوضات إنهاء الحرب بدأ يبدو وكأنه في طريقه للحل، مشددا أن انتهاء الهدنة دون التوصل إلى النتائج سيؤدي إلى نتائج غير جيدة، قائلا: «يوم الاثنين، إذا لم يجلسا، إذن ابدأ في الشعور بالضيق، ابدأ في البحث عن حل، ابدأ فكر ما الحكاية؟».