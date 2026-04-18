بابا الفاتيكان: غير مهتم على الإطلاق بالدخول في سجال مع ترامب

قال البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، اليوم السبت، إنه " غير مهتم على الإطلاق" بالدخول في سجال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرب إيران، لكنه سيواصل التبشير برسالة الإنجيل الداعية إلى السلام.

جاءت تصريحات البابا للصحفيين على متن الطائرة البابوية التي تحلق من الكاميرون إلى أنجولا.

وتطرق البابا إلى السجال المتصاعد ذهابا وإيابا بشأن انتقادات ترامب لرسالة السلام التي يطرحها، والتي هيمنت على عناوين الأخبار هذا الأسبوع. لكن البابا الأمريكي سعى أيضا إلى توضيح الأمور، مؤكدا أن عظاته لا تستهدف ترامب، بل تعكس رسالة الإنجيل الأوسع نطاقا عن السلام.

وقال: "كانت هناك رواية معينة لم تكن دقيقة في جميع جوانبها، لكن بسبب الوضع السياسي الذي نشأ عندما أدلى رئيس الولايات المتحدة، في اليوم الأول من الرحلة، ببعض التعليقات عني".

وأضاف: "الكثير مما كُتب منذ ذلك الحين كان مجرد تعليقات على تعليقات، في محاولة لتفسير ما قيل".

وكان ترامب قد بدأ هذا الانتقاد عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ليلة 12 أبريل، حين انتقد دعوة ليو إلى السلام في وقت كانت فيه الحرب، التي بدأت بضربات مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير دائرة، وتلتها ردود انتقامية إيرانية مستعرة. واتهم ترامب ليو بالتساهل مع الجريمة، والتقارب مع اليسار، وقال إنه أول بابا أمريكي يدين بانتخابه لترامب.