الأربعاء 15 أبريل 2026 10:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

أمير قطر وترامب يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة


نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 10:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 10:07 م

تلقى أمير قطر تميم بن حمد، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الديوان الأميري القطري، إن الاتصال شهد بحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل التصعيد المتسارع الذي تشهده المنطقة، لاسيما ما يرتبط بتداعيات التوترات الأخيرة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي هذا السياق، جدد أمير قطر للرئيس الأمريكي التأكيد على دور دولة قطر كشريك موثوق في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الدوليين.

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، واعتماد الوسائل الدبلوماسية كسبيل رئيسي لمعالجة الأزمات، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم.

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به دولة قطر في الوساطة الإقليمية، وجهودها المتواصلة في دعم الاستقرار.

وأكد حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع دولة قطر في مختلف القضايا خاصة ما يتعلق بأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

 

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك