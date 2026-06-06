سي إن إن: إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة باتجاه مضيق هرمز

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة باتجاه مضيق هرمز.

وذكرت الشبكة نقلًا عن مسئول أمريكي، أن الطيران الأمريكي أسقط ما لا يقل عن أربع طائرات مسيرة.

يأتي هذا فيما أشارت وكالة مهر الإيرانية إلى إطلاق طلقات تحذيرية بالقرب من مضيق هرمز، من المحتمل أن تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده كان عليها تحييد سلاح نووي ذي قدرات عالية، معقبا: «لم نكن لنسمح بظهور دولة تمتلك حضورا نوويا هائلا».

وأضاف في كلمة له، أن بلاده انتهت إلى حد كبير من معالجة ملف إيران بطريقة أو بأخرى، مشيرًا إلى أن إيران لا تمتلك قوات بحرية حاليا بعد إغراق 159 سفينة لها في قاع البحر خلال 4 أيام، وفق قناة الجزيرة.

ووصف ترامب، الحصار البحري الذي تفرضه بلاده على إيران حاليًّا بأنه لا يصدق وأن العالم لم يشهد مثله من قبل، مشيرًا إلى أن الحسم بشأن ملف إيران قد يتم عبر اتفاق أو عبر مسار شديد الصعوبة.