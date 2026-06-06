وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد تصدر مصر جدول ميداليات بطولة أفريقيا

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح برئاسة طارق الحسيني، والمنتخب الوطني للسلاح، بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق في بطولة أفريقيا للرجال والسيدات، والتي أُقيمت في كوت ديفوار خلال الفترة من 1 إلى 5 يونيو الجاري، مؤكدًا أن النتائج المميزة تعكس المكانة الرائدة التي باتت تحتلها الرياضة المصرية على المستويين القاري والدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، مشيدًا بالأداء المشرف لأبطال مصر والجهازين الفني والإداري، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة رفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية.

وتمكنت البعثة المصرية من تصدر جدول ترتيب الميداليات في ختام البطولة، بعدما حصدت 19 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات، وميدالية فضية واحدة، و8 ميداليات برونزية، لتتصدر مصر الترتيب العام عن جدارة واستحقاق.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق محمد السيد في سيف المبارزة، وسارة حسني في سلاح الشيش، وأحمد هشام في سلاح السيف، وعبد الرحمن طلبة في سلاح الشيش للرجال، بالإضافة إلى ذهبيات منتخبات سيف المبارزة للرجال، وسلاح السيف للرجال، وسلاح الشيش للسيدات، إلى جانب ثلاث ذهبيات في منافسات الفرق خلال اليوم الختامي عبر فرق سلاح السيف للسيدات، وسيف المبارزة للسيدات، وسلاح الشيش للرجال.

أما الميدالية الفضية الوحيدة فحققها زياد السيسي في منافسات سلاح السيف، بينما جاءت الميداليات البرونزية عن طريق محمود السيد، ونهى هاني، ومحمد عامر، وأدهم معتز، وناردين إيهاب، ولولوة سليمان، ومحمد حمزة، ونجوى نوفل.

وشهدت البطولة حضور عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، الذي قام بتسليم الميداليات للأبطال المصريين.