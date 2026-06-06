قال الدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، إن الحل المنطقي لأزمة اليورانيوم الإيراني المخصب، تكمن في تكرار نموذج اتفاق 2015، عبر تخفيض المخزون متوسط التخصيب إلى طن واحد وتصدير الأطنان المتبقية.

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "الشمس 2"، أنَّ المعضلة اليوم تكمن في "الجدول الزمني" للتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، لافتا إلى موافقة إيران منذ مناقشات مسقط الأولى على التفاوض، بشأن نسبة التخصيب الـ 60%، شريطة رفع العقوبات وإعادة الأموال المجمدة ضمن إطار اتفاق "خطوة مقابل خطوة".

واستبعد تسليم إيران الـ 440 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب دفعة واحدة في اتفاق مباشر، مشددا أن هذا الأمر لن يحدث تماما.

ولفت إلى زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمفاعل "بوشهر" خلال الأسبوع الجاري وحتى قبل يومين، موضحا أن جميع المنشآت النووية الإيرانية خضعت لما يقرب من 20 عملية تفتيش بعد الحرب الأولى خلال الفترة ما بين أغسطس وفبراير الماضيين، شملت كل المواقع باستثناء المنشآت الثلاث التي تعرضت للتدمير في نطنز وفوردو وأصفهان.

وأشار إلى انتقاد روسيا والصين تحرك مجلس المحافظين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن إدانة استهداف مفاعل بركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بينما لم يتحركوا لإدانة إسرائيل التي استهدفت مفاعل "بوشهر" الإيراني بأربع غارات.

وأكد أن المفاوضات تعد السبيل الوحيد، مضيفا أن الضغوط الداخلية وتراجع شعبية الرئيس ترامب في الولايات المتحدة ستدفعه لقبول حلول منطقية كانت إيران قد عرضتها في الوقت السابق.