عمرو أديب: اسم تركي آل الشيخ أصبح عالميًّا في لعبة الملاكمة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بدور رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ واهتمامه بلعبة الملاكمة وما حدث في طفرات بهذا المجال.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الجمعة، إن اسم تركي آل الشيخ أصبح عالميًّا بعدما اقتحم بنجاح مجال الملاكمة، مؤكدا أنه رصد بنفسه حالة التفاعل العالمية مع دور وحضور تركي آل الشيخ في هذا المجال حتى أصبح اسمه واسم المملكة ملء السمع.

وأضاف أنه قبل تركي آل الشيخ كانت هناك مباريات ضعيفة أو غير مهمة لكن بعد دخوله هذا المجال أصبحت هناك مباريات أو نزالات تضم لاعبين لم يكن في السابق يوافقون على خوض مواجهات مباشرة فيما بنيهم.

ولفت إلى أن تركي آل الشيخ أعاد الجمهور إلى حلبة الملاكمة بشكل كبير، مشيرًا إلى النزال المرتقب وهو نزال بطل العالم الموحّد للوزن الثقيل أوليكساندر أوسيك أمام بطل الكيك بوكسينج السابق ريكو فيرهوفن يوم 23 مايو المقبل بمنطقة الأهرامات.

وأكد أن المشهد سيكون عبقريا وهو حدث رياضي كبير في مكان غير طبيعي، وشدد على أن هذا اللقاء ينتظره العالم أجمع.

وعلق على ارتداء ريكو قميص النادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي للنزال، قائلًا إن ريكو أراد استقطاب الجمهور له وأن أحدًا ما أبلغه أن الغالية هنا يشجعون الأهلي.