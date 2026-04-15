النقل: إنزال أول ماكينات الحفر إلى محطة الفسطاط ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

أعلنت وزارة النقل أنه تم إنزال أول ماكينات حفر الأنفاق إلى محطة الفسطاط ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مع استكمال تجميع ماكينة الحفر الثانية للعمل في الجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط.

ونوهت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى بدء أعمال حفر النفق الأول من منتصف شهر إبريل الجاري في اتجاه محطة الملك الصالح للوصول فى النهاية إلى محطة المساحة، على أن تبدأ ماكينة الحفر الثانية عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر مايو المقبل من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة الملك الصالح للوصول فى النهاية إلى محطة المساحة.

وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو يجري تنفيذها حاليا بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية‏ بطول 19 كيلو متر، بإجمالي 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط.

وأضافت أنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى بالمحطات، كذلك أعمال الحفر النفقي، وتتقدم معدلات تنفيذ أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الاولى (نفق لكل إتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل إتجاه)، حيث وصلت الماكينة الأولى الى محطة المتحف المصرى الكبير، والثانية فى الطريق الى محطة الاهرامات، والثالثة وصلت محطة مدكور، والرابعة وصلت محطة الطالبية.

وأشارت الوزارة إلى دراسة تنفيذ المرحلة الثانية (الفسطاط – القاهرة الجديدة)، والتي تمتد بطول 26.9 كيلو متر و21 محطة (6 علوية + 15 نفقية)، حيث تمتد في مسار نفقي، ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة، ثم طريق النصر ومدينة نصر بشارع أنور المفتي ليتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران، ثم يستمر بشارع حافظ إبراهيم، ثم يستمر ليتقاطع مع محور شينزوآبي، ثم شرقا إلى شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق، ثم في مسار سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات حتى يتقاطع مع الطريق الدائري، ثم يمتد في مسار علوي أمام أكاديمية الشرطة، ثم شرقاً بمحور السادات، ثم يمتد شمالا بمحور مصطفى كامل لينتهي بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق (القاهرة / السويس)، نهاية المرحلة الثانية.

وذكرت أنه يجري حاليا دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) بطول 16.3 كيلو متر بعدد 10 محطات لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها، ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري، لافتة إلى دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كيلو متر بعدد 8 محطات للوصول حتى العاصمة الجديدة، وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الجديدة) في محطة مطار العاصمة.

ونوهت الوزارة إلى أن المشروع له أهمية كبيرة في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، جامعة الأزهر، القاهرة الجديدة)، متوقعة أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يوميا بعد اكتمال تنفيذه.