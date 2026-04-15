قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواتهم تستمر في ضرب حزب الله.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس: «نحن على وشك حسم معركة بنت جبيل. بالتوازي، أعطيت أمس تعليمات للجيش الإسرائيلي لمواصلة تعزيز منطقة الأمن».

وتابع: «أصدقاؤنا الأمريكيون يحدثوننا باستمرار بشأن الاتصالات مع إيران. أهدافنا متطابقة. استعدادًا لاحتمال استئناف القتال، نحن جاهزون لكل سيناريو».

כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה, אנחנו עומדים להכריע את בינת ג׳בייל. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון.



ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים עם איראן. המטרות שלנו זהות. לקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. pic.twitter.com/Iw9iELKsDV — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 15, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول إسرائيلي، إن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان.

جاء ذلك بعد أكثر من خمسة أسابيع من الحرب الأحدث مع حزب الله والتي اندلعت بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المسئول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد الاجتماع لمجلس الوزراء الأمني في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة رويترز.

وذكر إبراهيم الموسوي النائب البارز في حزب الله، أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان قريبا، مشيرا إلى أن طهران تستخدم إغلاق مضيق هرمز ورقة للضغط.