اتحاد السلاح يعلن قائمة منتخب مصر للرجال والسيدات في كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة طارق الحسيني، قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش، والمقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري.

ويمثل منتخب مصر في البطولة 4 لاعبين على مستوى الرجال، ومثلهم على صعيد السيدات، بالإضافة إلى تواجد بعض اللاعبين المصريين المشاركين على نفقتهم الخاصة.

وتضم قائمة منتخب الرجال كلًّا من: عبدالرحمن طلبة، محمد حمزة، سيف الغايش، عبدالرحمن حفور، فيما يضم منتخب السيدات كلًّا من: نهى هاني، نورا محمد منير، لجين خالد، فاطيما وهبة.

كما ستشهد البطولة مشاركة مصرية تتمثل في: كريم عاصم، عمر صالح، صالح خليل، محمد بهي الدين، عمرو هنداوي، أيمن الغايش، مهند العسال، علي عطية، آسر عبدالواحد، يوسف شوقي، زياد أحمد، مراد محمد، محمد عصام، أمير محمد، على صعيد الرجال، فيما سيشارك في منافسات السيدات أيضًا كلٌّ من: مريم الزهيري، جنى أبو غنيم، سارة الملاح، لارا محمد، فرح ياسر، ياسمين الجمل.

وتشهد البطولة مشاركة 44 دولة من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة 220 لاعبًا و170 لاعبة، بإجمالي 390 لاعبًا ولاعبة.

ويشارك في البطولة كلٌّ من: البلد المحايد، الجزائر، أنجولا، الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، البرازيل، البحرين، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كوريا الجنوبية، مولدوفا، المكسيك، بولندا، قطر، رومانيا، السنغال، سنغافورة، صربيا، سلوفاكيا، السويد، الصين تايبيه، تركيا، الإمارات، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، بالإضافة إلى مصر، البلد المستضيف.