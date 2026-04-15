وسط الصدام مع الأهلي.. اتحاد الكرة يقرر إحالة عضو لجنة الحكام للتحقيق

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 5:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 5:39 م

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة السيد مراد، عضو لجنة الحكام، إلى التحقيق على خلفية ما  بدر منه خلال حفل تكريم الحكام الدوليين اليوم، الأربعاء.

وكتب اتحاد الكرة في بيان رسمي: «قرر هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة السيد مراد، عضو لجنة الحكام، إلى التحقيق، على خلفية ما بدر منه من تجاوزات، خلال تقديم حفل تسليم الشارات الدولية للحكام».

وأضاف: «ويأتي قرار رئيس الاتحاد، في إطار الحرص على فرض الانضباط والالتزام باللوائح، والحفاظ على حالة من الاحترام داخل الفعاليات الرسمية التابعة للاتحاد».

وجاء قرار إحالة سيد مراد للتحقيق بعد مناداته الحكم محمود وفا خلال الحفل بلقب «ابن كفر الشيخ»، وهو ما اعتبره البعض إشارة للأزمة الأخيرة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب قرارات الحكم محمود وفا خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.


