 البنتاجون: إزالة ألغام مضيق هرمز قد تستغرق ستة أشهر
الخميس 23 أبريل 2026
البنتاجون: إزالة ألغام مضيق هرمز قد تستغرق ستة أشهر


نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 4:54 ص | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 4:54 ص

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه من المرجح أن يستغرق الأمر ستة أشهر لإزالة الألغام المزروعة في مضيق هرمز، وذلك وفقا لشخص مطلع على الوضع طلب عدم الكشف عن هويته لمناقشة معلومات حساسة.

وقدم مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية هذه المعلومات خلال إحاطة سرية أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن الجلسة خلفت تساؤلات أكثر من الإجابات، حيث سعى المشرعون للحصول على معلومات بشأن تكلفة الحرب ضد إيران والاستراتيجية المتبعة والأهداف. كما أثاروا تساؤلات لا تزال بلا إجابة حول ضربة استهدفت مجمعا مدرسيا خلال الأيام الأولى من الحرب.


