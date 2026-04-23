الهلال الأحمر الليبي ينقذ 404 مهاجرين قبالة سواحل طبرق

قالت فرق الهلال الأحمر الليبي في مدينة طبرق، أقصى شرقي ليبيا، إنها شاركت في الاستجابة لبلاغ صادر عن جهاز أمن السواحل التابع للقيادة العامة للجيش الوطني بشأن إنقاذ عشرة مراكب تقل مهاجرين غير نظاميين.

وذكر الهلال الأحمر عبر بيان نُشر على صفحته الرسمية أن القوارب كان على متنها 404 أشخاص من جنسيات مختلفة، بعد تعرضهم لظروف قاسية في عرض البحر قبالة السواحل الليبية.

ووفق مصادر ميدانية، جرى نقل المهاجرين إلى نقاط الإنزال، حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية والرعاية الإنسانية العاجلة، في إطار تنسيق بين الجهات المختصة، من بينها جهاز أمن السواحل، والقاعدة البحرية للقوات الليبية، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود متواصلة لتعزيز الاستجابة الإنسانية واحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية، في وقت تشهد فيه السواحل الليبية نشاطاً متزايداً لشبكات التهريب، وسط مساعٍ إقليمية ودولية للحد من تدفق المهاجرين نحو السواحل الأوروبية.