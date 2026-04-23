البيت الأبيض يقلل من شأن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز

قلل البيت الأبيض اليوم الأربعاء من شأن التقارير التي تتحدث عن هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، معتبرا أن التغطية الإعلامية ضخمت هذه الحوادث.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات لقناة فوكس نيوز، إن التقارير "تعطي الأمر أكبر من حجمه"، وتهدف إلى تشويه تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي أكد فيها أن البحرية التقليدية الإيرانية قد "تم القضاء عليها تماما".

وأوضحت ليفيت أن الهجمات لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، لأن السفن المستهدفة لم تكن تبحر تحت العلم الأمريكي أو الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن سفينتين تعرضتا لهجوم بواسطة "زوارق مدفعية سريعة".

وأضافت ليفيت: "لقد تحولت إيران من امتلاك أقوى سلاح بحري فتاك في الشرق الأوسط، إلى التصرف الآن كمجموعة من القراصنة"، مؤكدة أن طهران لم يعد لها أي سيطرة على مضيق هرمز.