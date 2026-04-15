مسئول أمريكي: ترامب سيرحب بانتهاء النزاع في لبنان

قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيرحب بانتهاء النزاع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، لكنه لفت إلى أن اتفاقا مماثلا لا يشكل جزءا من مفاوضات السلام مع إيران.

وصرح المسئول الذي لم يشأ كشف هويته بأن "الرئيس سيرحب بإنهاء الأعمال الحربية في لبنان كجزء من اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "تريد الولايات المتحدة أن ترى سلاما دائما لكنها لم تطالب بوقف فوري لإطلاق النار"، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ليست مرتبطة بمحادثات السلام الجارية بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح المسئول أن تركيز واشنطن ينصب على بناء ثقة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية حتى نتمكن من إيجاد مساحة لاتفاق سلام، ولكي تكون أي تفاهمات مستقبلية دائمة. يحتاج الجانبان إلى بناء زخم سياسي.