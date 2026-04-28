• ضمن سلسلة انتهاكات تستهدف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة..

اعتدى مستوطنون، الثلاثاء، على منزل فلسطيني في قرية دير جرير وسط الضفة الغربية المحتلة، ورفعوا علم إسرائيل على سطحه.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منزل مواطن في قرية دير جرير شرقي مدينة رام الله، قبل أن يعلقوا العلم على سطحه، ما أثار توترا بين الفلسطينيين.

وأضافت المنظمة أن الواقعة تندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم في المنطقة.​​​​​​​

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، تشمل اقتحام قرى وتخريب ممتلكات، وسط اتهامات فلسطينية بتوفير حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي لهذه الهجمات.

وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، وتدعو إلى وقف التوسع الاستيطاني.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد المخاوف من اتساع اعتداءات المستوطنين وسط تحذيرات فلسطينية من تداعياتها على المدنيين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أكتوبر 2023 أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1154 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وتشمل الاعتداءات تخريب ممتلكات وإحراق منازل وتهجير مواطنين إلى جانب توسيع النشاط الاستيطاني، في وقت يحذر فيه الفلسطينيون من أن هذه السياسات تمهد لضم أجزاء من الضفة إلى إسرائيل.