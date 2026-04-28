مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة استثنائية في جدة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، بأن مجلس التعاون الخليجي سيعقد قمة استثنائية في جدة اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والوفد الرسمي المرافق، غادر متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية التي ستعقد في محافظة جدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الكويت المستمرة لتعزيز الوحدة والتعاون بين دول المنطقة، والتباحث حول القضايا المهمة التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة الخليجية.

في المقابل، وجه أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الاثنين، انتقادًا لاذعًا لموقف دول مجلس التعاون الخليجي من الهجمات الإيرانية على أراضيها، واصفًا إياه بأنه «الأضعف تاريخيًا»، في وقت دعا فيه إلى مراجعة شاملة لسياسات الاحتواء التي انتهجتها دول الخليج تجاه طهران طوال السنوات الماضية.

وقال قرقاش، خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي إن دول المجلس الست – السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت وعمان – كانت قد أسست هذا التكتل عام 1981 «كجزء من أخطار بداية الحرب العراقية الإيرانية وقراءتنا لموضوع تصدير الثورة»، مذكرًا بأن الدول الأعضاء وقّعت في عام 2000 اتفاقية دفاع مشترك يفترض أن تشكل مظلة أمنية جماعية.

وأضاف المسئول الإماراتي: «للأسف موقف مجلس التعاون كان الأضعف تاريخيًا، بحساب طبيعة الهجوم وطبيعة التهديد الذي ينال الكل».

وأقرّ بأن دول المجلس «دعمت بعضها لوجستيًا» خلال الأزمة، لكنه استدرك قائلًا: «من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية أعتقد أن الموقف كان الأضعف تاريخيًا».