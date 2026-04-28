أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك حالة من القلق داخل الفريق الأبيض، رغم تحسن الأداء في بعض الفترات، مشيرًا إلى أن مباراة القمة المقبلة ستكون صعبة على الفريقين.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن مدرب الأهلي لا يتفاعل مع اللاعبين بالشكل المطلوب، موضحًا: "يقف على الخط دون أي تفاعل، وهو ما يعطي انطباعًا للاعبين بأن الأمور لا تهمه".

وأضاف: "كنت قلقًا من خسارة الزمالك أمام إنبي قبل المباراة، لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني، وحتى لو فاز الأهلي لم يكن ذلك سيؤثر علينا".

وتابع: "المباراة المقبلة بين الأهلي والزمالك ستكون صعبة جدًا على الفريقين".

وأشار إلى أن دور اللاعبين قد يكون حاسمًا في حسم الدوري، قائلًا: "حتى لو كان المدرب ضعيفًا فنيًا، يمكن للاعبين حسم الدوري، لأن الجزء الأكبر يقع عليهم".

وانتقد الأداء التكتيكي، مضيفًا: "اللعب بخطوط مفتوحة بهذا الشكل أمر غير مقبول، خاصة في المباريات الكبيرة".

وواصل هجومه على مدرب الأهلي قائلًا: "المدرب ضعيف من الناحية الشخصية، وهناك تعليمات بعدم إشراك إمام عاشور، واللاعب نزل وهو غاضب، وعدم إشراكه قرار غير مفهوم".

وتطرق إلى سياسة التعاقدات داخل الأهلي، موضحًا: "في الموسم الماضي كان هناك توازن في عقود اللاعبين، لكن الأمور اختلفت الآن، وتصريحات المدرب مرتبطة بالعقد الذي يمتلكه".

وأضاف: "تم التعاقد مع المدرب بناءً على سيرته الذاتية، لكن الاعتماد على الـCV فقط كارثة".

وأشاد بمدرب الزمالك جوزيه جوميز، قائلًا: "لا توجد مقارنة، جوميز يمتلك شخصية قوية ويقدم عملًا جيدًا".

وأشار إلى أن الأهلي لم ينجح في تعويض رحيل وسام أبو علي، مضيفًا: "لم يتم التعاقد مع مهاجم بنفس الكفاءة".

وتحدث عن استقرار الزمالك، قائلًا: "الفريق يسير بشكل جيد، ولا يعاني من إصابات مؤثرة، وأي لاعب بديل يقدم نفس المستوى، وهو ما يعكس قوة الروح داخل الفريق".

واختتم تصريحاته قائلًا: "رغم أن الزمالك ليس في أفضل حالاته من حيث الأسماء، لكن الروح تصنع الفارق، ولا يمكن التنبؤ بنتيجة القمة، لكنها ليست لها مقاييس.. وتوقعي فوز الزمالك".