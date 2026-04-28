جوجل تبرم اتفاقية مع البنتاجون لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة سرية

ذكرت صحيفة "ذي إنفورميشن"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصدر مطلع، أن شركة جوجل المملوكة لمجموعة ألفابت أبرمت ‌اتفاقية مع وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في أنشطة سرية.

وأضاف التقرير أن الاتفاقية تسمح للبنتاجون باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل "لأي أغراض حكومية قانونية"، لتنضم الشركة ⁠بذلك إلى (أوبن إيه.آي) و(إكس.إيه.آي) التابعة لإيلون ماسك في إبرام صفقات مع البنتاجون لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في أنشطة سرية.

ولم تتمكن وكالة رويترز بعد من التحقق من صحة ما أوردته الصحيفة. ولم ترد "ألفابت" ووزارة الحرب الأمريكية بعد على طلبات للتعليق.

ووقع البنتاجون اتفاقات تصل قيمة كل منها إلى 200 مليون ‌دولار ⁠مع مختبرات كبرى للذكاء الاصطناعي في 2025، منها أنثروبيك و(أوبن.إيه.آي) وجوجل.

وتسعى الوزارة إلى الحفاظ على كامل المرونة في مجال الدفاع، وألا تكون مقيدة بتحذيرات ⁠صانعي التكنولوجيا من استخدام ذكاء اصطناعي غير موثوق به في تشغيل الأسلحة.

وقال متحدث باسم جوجل، بابلك سكتور، وهي ⁠الوحدة التي تتولى التعامل مع أنشطة الحكومة الأمريكية، لصحيفة ذا إنفورميشن إن الاتفاق الجديد تعديل ⁠لعقدها القائم.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوزارة بتغيير اسمها إلى وزارة الحرب، وهو ما يتطلب موافقة من الكونجرس.