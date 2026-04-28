1200 شرطي في حملة مداهمات ضد ملائكة الجحيم بألمانيا

تنفذ الشرطة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية حملة مداهمات واسعة ضد جماعة عصابات الدراجات النارية "هيلز أنجلز" (ملائكة الجحيم).

وأوضحت وزارة الداخلية المحلية للولاية في دوسلدورف اليوم الثلاثاء أن 1200 عنصر أمني يشاركون في العملية في 28 مدينة.

وكانت السلطات قد حظرت في وقت سابق الجمعية المعروفة باسم "نادي ملائكة الجحيم للدراجات النارية - ليفركوزن"

وبحسب الوزارة، تعد هذه العملية من أكبر الحملات لمكافحة جرائم عصابات الدراجات النارية في تاريخ الولاية. ومنذ ساعات الصباح الباكر، يتم تفتيش أكثر من 50 موقعا، بمشاركة وحدات خاصة.

وتشمل المداهمات منازل ومقار أعمال لأعضاء الجمعية ومؤيديها في مدن منها ليفركوزن وكولونيا ولانجنفيلد ومونهايم وزولينجن ودورتموند وأوبرهاوزن.

وكانت السلطات في الولاية قد حظرت خلال السنوات الماضية فروعا أخرى من "هيلز أنجلز". ففي عام 2017، قام وزير داخلية الولاية، هربرت رويل، بحظر جمعية "هيلز أنجلز إم سي كونكريت سيتي" وحلها. وأيدت المحكمة الإدارية العليا في مونستر هذا الحظر بعد أربع سنوات.

وذكرت صحيفة "نويه فيستفيليشه" قبل أيام، نقلا عن المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في الولاية، أن "هيلز أنجلز" كانت لها مؤخرا 29 فرعا في شمال الراين-ويستفاليا. وبلغ عدد أعضائها 469 عضوا، مع نمو ملحوظ في الفترة الأخيرة، من بينهم منشقون عن جماعة "بانديدوس" المنافسة. وبذلك تعد "هيلز أنجلز" أكبر جماعة روك من حيث العدد في الولاية، متقدمة على "فريواي رايدرز" التي تضم 403 أعضاء في 37 فرعا.