انتقد الإعلامي محمد شبانة تراجع مستوى النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت العديد من الأزمات الفنية داخل الفريق.

وخلال برنامجه “نمبر وان” عبر قناة CBC، أشار شبانة إلى أن الأهلي يمر بحالة من غياب الهوية داخل الملعب، موضحًا أن الفريق يفتقد للتنظيم والفاعلية الهجومية، إلى جانب استمرار الأخطاء الدفاعية التي أثرت بشكل مباشر على النتائج في الفترة الأخيرة.

كما وجّه انتقادات للجهاز الفني بقيادة ييس توروب، مؤكدًا أن التغييرات المتكررة في مراكز اللاعبين وعدم وضوح الأدوار تسببا في حالة من الارتباك وعدم الانسجام بين خطوط الفريق.

وأضاف شبانة في تصريح ساخر: “شوف حل يا باتريس موتسيبي”، في إشارة إلى أن الأهلي، بهذا المستوى، قد يفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا إذا استمر الأداء بنفس الصورة.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إجراء مراجعة فنية شاملة داخل الأهلي، سواء على مستوى الجهاز الفني أو بعض العناصر، من أجل استعادة التوازن والعودة للمنافسة بقوة محليًا وقاريًا.