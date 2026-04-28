اليابان: حرائق الغابات أصبحت الآن تحت السيطرة إلى حد كبير

أعلنت سلطات مكافحة الحرائق في شمال شرقي اليابان أن حرائق الغابات التي اندلعت منذ سبعة أيام في بلدة "أوتسوتشي" بمحافظة "إيواته"، أصبحت الآن تحت السيطرة إلى حد كبير.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، عن رجال مكافحة الحرائق قولهم "إنه منذ اندلاع الحرائق في 22 من شهر أبريل الجاري، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لليابان، فقد احترق نحو 1633 هكتارا من الأراضي".

وأضافت الشبكة أن أكثر من ألف من رجال الإطفاء وغيرهم من الأفراد يشاركون في عمليات برية وجوية من أجل السيطرة على هذه الحرائق.

وأشارت الشبكة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية سجلت هطول للأمطار بعد ظهر أمس الاثنين، كما من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في وقت لاحق اليوم.

من جهته، أعلن وزير إدارة الكوارث الياباني أكاما جيرو أنه يعتزم تصنيف الحرائق في بلدة "أوتسوتشي" ككارثة شديدة على المستوى المحلي، وهو إجراء يتيح للبلديات المحلية الحصول على دعم مالي من الحكومة المركزية لأعمال الترميم وغيرها من المتطلبات.