إندونيسيا تعتزم إلغاء رسوم الاستيراد على بعض المنتجات البلاستيكية وكذلك غاز البترول المسال

أعلن وزير تنسيق الشئون الاقتصادية الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده إلغاء رسوم الاستيراد على بعض المنتجات البلاستيكية وكذلك غاز البترول المسال الذي يتستخدم في صناعة البتروكيماويات، وذلك لمساعدة منتجي البلاستيك على مواجهة نقص مادة "النفثا".

وقال إيرلانجا - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل.

وأضاف الوزير الإندونيسي أن الأسعار المحلية للبلاستيك ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50 في المائة و 100 في المائة بسبب الاضطرابات في إمدادات "النفثا" المستوردة من الشرق الأوسط الناجمة عن الحرب في إيران.

كما أشار إلى أن ذلك قد يكون له آثار جانبية على الأسعار الأخرى حيث أنه يؤثر على إمدادات المواد البلاستيكية المستخدمة في التعبئة والتغليف.

وأعلن أنه سيتم تخفيض رسوم الاستيراد إلى الصفر على المواد المستخدمة في صناعة العبوات البلاستيكية، بما في ذلك "البولي بروبيلين" و"البولي إيثيلين" منخفض الكثافة و"البولي إيثيلين" عالي الكثافة لمدة ستة أشهر فقط.

وتابع أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار المواد البلاستيكية وغيرها من المنتجات مثل الأطعمة والمشروبات المعبأة في البلاستيك، كما أوضح أن الحكومة ستعيد تقييم الوضع بعد ستة أشهر.

يذكر أن "النفثا"هو منتج نفطي يستخلص من النفط أو الغاز أو الفحم أو المخلفات النباتية المتحللة، ولكن أغلبها ينتج حاليا من النفط والغاز عن طريق الفصل أو التكرير أو التقطير، وهي مادة سائلة خفيفة متطايرة تتبخر بسرعة وسريعة الاشتعال، وذلك بحسب تعريفها من جانب منصة الطاقة المتخصصة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.