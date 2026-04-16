أكد مدحت عبدالهادي، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن اللقطة المثيرة للجدل في لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا كانت تستحق احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر، مشددًا على ضرورة توضيح القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وقال عبدالهادي في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2، إنه سبق أن أكد داخل الاستوديو التحليلي أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء في هذه المباراة، موضحًا أن مثل هذه الحالات قد تُحتسب أحيانًا ولا تُحتسب في أحيان أخرى.

وأضاف أن جميع الأندية تسعى للحصول على حقوقها، لكن السماح لوفد الأهلي بالاستماع إلى تسجيلات حكم تقنية الفيديو (VAR) قد يفتح الباب أمام باقي الأندية للمطالبة بالأمر نفسه.

وأوضح أن ذلك يثير تساؤلات حول آلية التعامل مع هذه الطلبات مستقبلًا، في ظل السعي لتحقيق العدالة والشفافية داخل المنظومة الكروية.

وأشار عبدالهادي إلى أنه كان من الضروري خروج أحد أعضاء لجنة الحكام لتوضيح الحالات التحكيمية المثيرة للجدل للجماهير، مع شرح أسباب احتساب بعض اللقطات أو عدم احتسابها، بما يعزز الشفافية ويحد من الجدل في الشارع الكروي.