بركات: أخطاء التحكيم تؤثر على الإسماعيلي

أكد محمد بركات، نجم الأهلي السابق، أن هناك حالات تحكيمية مثيرة للجدل شهدتها مباريات الدوري مؤخرًا، مشيرًا إلى أن سموحة كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي بنسبة كبيرة.

وقال بركات في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، إن الأهلي تضرر من بعض القرارات التحكيمية، خاصة في مباراة سيراميكا كليوباترا، موضحًا أن سموحة أيضًا تعرض للضرر في مواجهته أمام الأهلي.

وأضاف أن الإسماعيلي عانى من أخطاء تحكيمية واضحة خلال آخر ثلاث مباريات، وهو ما أثّر على نتائجه بشكل كبير.

وأوضح بركات أن بطولة الدوري تحمل طابعًا خاصًا ومختلفًا لدى اللاعبين والجماهير، مشيرًا إلى أنه تُوّج مع الأهلي بـ7 ألقاب خلال 9 سنوات قضاها داخل النادي.

كما أشار إلى أن الزمالك، في حال تتويجه بالدوري، سيشارك في دوري أبطال أفريقيا، ما يعزز فرصه في الظهور بكأس العالم للأندية.

واختتم بركات تصريحاته مؤكدًا أن التتويج ببطولة الكونفدرالية سيمنح الزمالك دفعة مالية كبيرة تُقدَّر بنحو 4 ملايين دولار، وهو ما قد يساهم في حل جزء من الأزمات المالية التي يعاني منها النادي.