أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية عن تنظيم احتفالية بمناسبة يوم المخطوط العربي، حيث تأتي هذه الفعالية النوعية تحت عنوان "المخطوط العربي بين الأصالة وتحولات المستقبل" (من الرف إلى الشاشة: تحولات المخطوط العربي وتجديد الحضور المعرفي).

تعقد الندوة برئاسة الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمشاركة الباحث حسن محمدين حسان، أخصائي البرديات والمخطوطات والمسكوكات بالهيئة وخبير المخطوطات التركية والفارسية، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، بقاعة علي مبارك بمقر الهيئة.

وذلك تماشياً مع الاحتفاء السنوي الذي يبرز قيمة التراث المخطوط وأهمية الحفاظ عليه.

تتضمن الفعالية محاضرة رئيسية يتحدث فيها الدكتور أسامة طلعت والباحث حسن محمدين حسان حول جهود دار الكتب والوثائق القومية في صون التراث العربي والمخطوطات الشرقية، حيث يستعرض المتحدثون الآليات المتبعة في عمليات الجمع والحفظ والفهرسة والتوثيق.

كما يتناول المتحدثون خلال الندوة أهمية مشروعات الرقمنة والإتاحة الرقمية في الحفاظ على هوية المخطوط وضمان استدامة حضوره المعرفي للأجيال القادمة، وذلك تفعيلاً لشعار يوم المخطوط العربي الذي يبرز قيمة هذه المقتنيات كذاكرة حية للأمة.

تستكمل الاحتفالية أنشطتها بإقامة معرض متميز لمستنسخات من مقتنيات الدار الفريدة، كما تشهد تنظيماً لجانب تطبيقي وعملي بمقر الإدارة العامة للمخطوطات والبرديات والمسكوكات لتعزيز المهارات العملية في التعامل مع المخطوطات النادرة، تهدف الهيئة من خلال هذا الجمع بين الطرح النظري والتطبيق العملي إلى إبراز رحلة المخطوط وتحولاته من الرفوف التقليدية إلى الشاشات الرقمية، بما يواكب تطلعات المستقبل ويحافظ على الريادة المصرية الأصيلة في مجال حفظ التراث وتوثيقه.