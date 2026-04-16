باكستان تدرس شراء الغاز من السوق الفورية وسط اضطرابات الإمدادات نتيجة الحرب مع إيران

قال وزير البترول الباكستاني، علي برويز مالك، إن بلاده تدرس اللجوء إلى شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية، بهدف تعويض اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، إلا أنها تفضّل في الوقت نفسه إبرام اتفاقات حكومية مباشرة لتفادي دفع علاوات سعرية مرتفعة.

تأتي هذه الخطوة في ظل اضطرار باكستان إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة عبر مشتريات فورية مرتفعة التكلفة أو البحث عن بدائل وقود، مع اقتراب ذروة الطلب خلال فصل الصيف، وبعد تعرّض الإمدادات القادمة من قطر لاضطرابات اعتُبرت بمثابة قوة قاهرة.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن الوزير قوله" إن أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية ارتفعت إلى ما بين 20 و30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في ظل التوترات الجارية في الشرق الأوسط.

وأوضح أن قرارات الشراء ستعتمد على مدى ملاءمة الأسعار لقطاع الطاقة المحلي، إلى جانب الترتيبات الحكومية القائمة مع شركة "سوكار" الأذرية.

وأضاف مالك: "لدينا ترتيبات قائمة لتلبية الاحتياجات المحلية والصناعية"، مشيرًا إلى أن اضطرابات الإمدادات لم تؤدِ إلى قيود كبيرة حتى الآن، حيث لا تزال ثمانية من أصل عشرة مصانع للأسمدة تعمل بصورة طبيعية.