مباحثات سعودية-هندية تتناول أوضاع المنطقة وأمن الطاقة

أجرى وزيرا الخارجية والطاقة السعوديان مباحثات منفردة مع مستشار الأمن الوطني الهندي أجيت دوفال، تناولت أوضاع المنطقة وأمن الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن " وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التقى ، يوم الأحد مستشار الأمن الوطني الهندي حيث استعرضا مجالات التعاون المشترك، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حيالها".

بالتوازي مع ذلك، بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، والمستشار الهندي سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

كما تم التطرق بين الجانبين السعودي والهندي إلى الجهود الرامية إلى دعم أمن الطاقة وضمان استقرار إمداداتها، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز استقرار أسواق الطاقة العالمية ، وفقا لـ "واس".

وتشهد الشراكة بين الهند والسعودية تطوراً نوعياً في مجال الطاقة النظيفة، في إطار رؤيتهما المشتركة لتعزيز أمن الطاقة والتحول نحو مصادر مستدامة.