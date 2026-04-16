«حلم الإسكندرية» الإسباني ينافس في مسابقة الوثائقي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يشارك الفيلم الإسباني "حلم الإسكندرية" (El sueño de Alejandría) في مسابقة الفيلم الوثائقي ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 2 مايو المقبل، بمشاركة مجموعة متميزة من الأعمال السينمائية من مختلف دول العالم.

ويقدم الفيلم رؤية فنية وإنسانية خاصة لمدينة الإسكندرية، حيث يتناول صورتها في الوجدان الأوروبي، ويرصد التباين الواضح بين الإسكندرية كحلم ثقافي وإنساني متخيل، وبين واقعها المعاصر بما يحمله من تحولات وتحديات. ومن خلال رحلة سينمائية قصيرة تمتد لتسع دقائق، يكشف العمل عن طبقات خفية وأبعاد أكثر غموضًا في المدينة الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، مسلطًا الضوء على تفاصيل قد لا تبدو واضحة في النظرة التقليدية.

الفيلم، الذي يُعرض للمرة الأولى في مصر، من إخراج سيسيليا أورويتا وكيما كونيسا، وقد شارك في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية في دول مثل إيطاليا وتونس وإسبانيا والبوسنة والهرسك، حيث حظي باهتمام نقدي لافت، بفضل معالجته البصرية الشاعرية ورؤيته الإنسانية العميقة لمدينة الإسكندرية، باعتبارها رمزًا ثقافيًا وتاريخيًا متعدد الأوجه.

وتشهد مسابقة الفيلم الوثائقي هذا العام منافسة بين سبعة أفلام تمثل سبع دول، هي مصر والعراق وفلسطين وتشاد ولبنان وأوكرانيا وإسبانيا، في تنوع يعكس ثراء التجارب السينمائية واختلاف الرؤى والأفكار المطروحة.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعد من أبرز الفعاليات السينمائية السنوية في مصر، وقد تأسس عام 2015 على يد جمعية دائرة الفن، بهدف دعم صناعة الفيلم القصير، ونشر ثقافته، وإتاحة منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين صناع السينما من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب تقديم عروض متميزة تعكس تطور هذا النوع الفني.