دعا محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، إلى الإسراع في فتح مراكز نزوح إضافية في منطقة البقاع الغربي، في أعقاب التهديدات الإسرائيلية التي طالت بلدة سحمر وعددًا من بلدات المنطقة، وما رافقها من دعوات إلى إخلاء السكان.

وأوضح أبو جودة، أن المنطقة تواجه أزمة في تأمين أماكن كافية لاستقبال النازحين، ولا سيما داخل نطاق البقاع الغربي، بما يسهّل على الجهات المعنية متابعة شئونهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأشار إلى مطالبته للسلطات المحلية والبلديات باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح المزيد من المدارس والمراكز الرسمية لاستقبال النازحين، خاصة في ظل صعوبة انتقال العديد من الأهالي إلى مناطق بعيدة خارج البقاع الغربي.

واليوم، أعلنت إسرائيل سيطرتها على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان، ورفعت علمها فوقها، بالتزامن مع توسيع عملياتها البرية في المنطقة.

كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مناطق جنوب نهر الزهراني، على بُعد نحو 40 كيلومترًا من الحدود، تمهيدًا لمزيد من العمليات العسكرية، رغم وقف إطلاق النار المعلن في أبريل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه وجّه الجيش إلى توسيع عملياته العسكرية شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وقال نتنياهو، في تصريحات اليوم الأحد، إن إسرائيل «خلقت واقعًا أمنيًا جديدًا» في جنوب لبنان، مؤكدًا استمرار العمليات «حتى إزالة التهديد عن بلدات الشمال».