جيش الاحتلال يزعم تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات لحماس في غزة

زعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا واوية، اليوم الأحد، تدمير مخازن أسلحة ومتفجرات لحماس في غزة.

وادعت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن قوات الجيش في قيادة المنطقة الجنوبية، وبواسطة سلاح الجو، أغارت خلال الأسبوع الأخير على 3 مخازن لوسائل قتالية تابعة لحماس في عدة مناطق داخل القطاع.

وبحسب مزاعمها، خزّنت حماس في المخازن عبوات ناسفة، وأسلحة رشاشة، وبنادق قنص، ومعدات قتالية إضافية، مُدعية تدمير نحو 10 شاحنات بيك أب كانت تستخدمها حماس لأغراض عسكرية.

وأشارت إلى تخصيص هذه الوسائل القتالية لاستهداف قوات الجيش العاملة في منطقة الخط الأصفر، وكذلك الإسرائيليين، لافتة إلى تدميرها بهدف إزالة التهديد، وفق ادعاءاتها.

وأضافت: «عقب الغارات، تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية داخل المخازن»، بحسب تدوينتها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ234 تواليا، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف شرقي القطاع.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد 929 مواطنا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر 2025.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، أوضحت المصادر، أن من بين الشهداء 247 طفلًا و191 امرأة، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين.

وأضافت أن شهر أبريل الماضي كان الأكثر دموية منذ بدء الهدنة، إذ سُجل خلاله نحو 117 شهيدًا، مقارنة بـ79 شهيدًا في مارس، مؤكدة أن وتيرة القصف وارتفاع أعداد الضحايا تواصلت بشكل متسارع خلال شهر مايو الجاري.

وحذرت من أن القطاع الصحي يعيش أوضاعًا كارثية؛ نتيجة استمرار الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والجرحى.