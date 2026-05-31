تقارير: برناردو سيلفا يوافق على الانتقال إلى برشلونة

اقترب نادي برشلونة من حسم واحدة من أبرز صفقات الانتقالات الصيفية، بعدما دخل في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي برناردو سيلفا عقب نهاية رحلته مع مانشستر سيتي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برناردو سيلفا أبدى موافقة مبدئية على الانتقال إلى برشلونة، مفضلاً المشروع الرياضي للنادي على عدة عروض أخرى تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية أوروبية وخارج القارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة، بقيادة الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو، توصلت إلى اتفاق مع اللاعب بشأن تفاصيل انتقاله، إلا أن الصفقة لم تصل إلى مراحلها النهائية بعد.

ويبقى موقف هانز فليك العامل الحاسم في إتمام التعاقد، حيث يرى المدرب الألماني أن الفريق يضم بالفعل عددًا كبيرًا من لاعبي خط الوسط أصحاب الجودة العالية، رغم تقديره الكبير لإمكانيات الدولي البرتغالي.

في المقابل، يعتبر ديكو أن التعاقد مع برناردو يمثل فرصة مهمة في سوق الانتقالات، خاصة أن اللاعب متاح في صفقة انتقال حر، إلى جانب استعداده لتخفيض راتبه مقارنة بما كان يحصل عليه خلال فترته مع مانشستر سيتي.

كما ترى إدارة برشلونة أن خبرات اللاعب وقدراته القيادية ستكون إضافة مهمة لغرفة الملابس، خصوصًا في ظل اعتماد الفريق على مجموعة كبيرة من العناصر الشابة خلال السنوات الأخيرة.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة برشلونة موقفها النهائي خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار المناقشات الداخلية بشأن احتياجات الفريق الفنية قبل إغلاق ملف الصفقة بشكل رسمي.