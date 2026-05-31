موقع والا العبري: رؤساء 5 مستوطنات يفرون خارج إسرائيل مع توسع هجمات حزب الله

• ردا على خروقات تل أبيب الدموية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش

كشف موقع "والا" الإسرائيلي، الأحد، أن عددا من رؤساء المستوطنات في الشمال "فروا" من البلاد إثر تصاعد هجمات حزب الله بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية.

وذكر الموقع أن خمسة رؤساء مجالس وبلديات في مناطق تقع ضمن نطاق التهديد المباشر للحزب سافروا إلى الخارج في مهمات أو زيارات وصفها بأنها "ليست عاجلة"، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا أمنيا متزايدا.

وأوضح أن شمعون غواتا، رئيس مجلس "معاليه يوسف" الإقليمي الذي يضم 22 مستوطنة في الجليل الغربي، يتواجد حاليا في نيويورك، إلى جانب عميت سوفر، رئيس مجلس "مروم الجليل" الإقليمي المجاور للحدود اللبنانية.

كما أشار إلى أن رئيس بلدية نهاريا رونين مارلي سافر إلى برلين للمشاركة في فعاليات توأمة بين المدينتين، فيما يوجد أيضا رئيس بلدية كرميئيل موشيه كونينسكي في العاصمة الألمانية.

وأضاف الموقع أن بني بن موفحار، رئيس المجلس الإقليمي "مفوؤوت هحرمون"، سافر إلى اليونان خلال الفترة الحالية.

واعتبر "والا" أن تصاعد التوتر الأمني خلال الأيام الأخيرة يجعل تبرير هذه الرحلات أقل إقناعا، مشيرا إلى أن شمال إسرائيل شهد خلال عطلة نهاية الأسبوع واحدة من أكثر الفترات توترا في الآونة الأخيرة مع تكثيف حزب الله هجماته الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة.

وكانت صفارات الإنذار، قد دوت، السبت، في "كرميئيل" قرب حيفا بعد رصد طائرة مسيرة وإطلاق صواريخ من لبنان، ما أجبر آلاف السكان على التوجه للملاجئ، بحسب الموقع العبري.

وانتقد الموقع غياب المسؤولين المحليين عن مناطقهم في ظل الظروف الأمنية الراهنة، مؤكداً أن دور رؤساء السلطات المحلية لا يقتصر على إدارة شؤون البلديات عن بُعد، بل يشمل التواجد الميداني إلى جانب السكان وزيارة المصابين وقيادة تقييمات الوضع.

وفي ردودها على التقرير، قالت إدارة مجلس "مفوؤوت هحرمون" إن رئيس المجلس سافر في عطلة عائلية مخطط لها مسبقاً، بينما أوضحت بلدية كرميئيل أن رئيس البلدية في إجازة خاصة ويتابع التطورات الأمنية ويجري تقييمات للوضع من خارج البلاد.

وفي موازاة التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، أعلن حزب الله تنفيذ 21 عملية، السبت، بينها استهداف ثماني مستوطنات وقواعد عسكرية شمالي إسرائيل، إضافة إلى تنفيذ كمائن ضد قوات إسرائيلية داخل جنوب لبنان.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل هجوماً واسعاً على لبنان أسفر، بحسب أحدث المعطيات الرسمية اللبنانية، عن استشهاد 3355 شخصاً وإصابة 10095 آخرين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون شخص.

ومنذ صباح الأحد، دوت صفارات الإنذار أكثر من 10 مرات في مستوطنات شمال إسرائيل بعد إطلاق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة، وسط تكتم تل أبيب على الخسائر.​​​​​​​

فيما تواصل إسرائيل احتلال مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم من الحدود الجنوبية.