استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، لأول مرة ببرنامج "واحد من الناس"، ابنة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، السيدة عفت محمد عبد الوهاب، وحفيدته زينب أباظة.

وتناول اللقاء الحديث عن عبد الوهاب الإنسان والأب، وعلاقته بأفراد أسرته، كما ألقى الضوء على طفولته وبدايته الفنية وعشقه للموسيقى.

كما ناقش اللقاء ما إذا كانت الأسرة قد وافقت على اتجاهه للغناء، بجانب أبرز المحطات الفنية في حياته وعلاقته بكبار الفنانين ونجوم الطرب، ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب عبد الحليم حافظ، والمطربة نجاة، بالإضافة إلى عشقه للفنان محمود شكوكو وما قدمه من أغاني وإسهاماته الكبيرة في الارتقاء وتطوير الموسيقى العربية.

يذكر أن برنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، يذاع في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على شاشة قناة الحياة.