إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان في ثلاثة حوادث انقلاب وتصادم متفرقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أُصيب 6 أشخاص، بينهم طفلان، بإصابات مختلفة في ثلاثة حوادث تصادم وانقلاب متفرقة بمدن الحمام وسيوة ومرسى مطروح.

استقبلت مستشفى سيوة المركزي، مساء اليوم الأربعاء، كلًّا من: محمد سامي علي (13 سنة)، ومروان طارق مسلم (14 سنة)، وفارس محمد حيدره (19 سنة)، ومحمد أحمد محمد (20 سنة)، مصابين بجروح قطعية وكسور ورضوض وسحجات وكدمات.

كما استقبلت مستشفى مرسى مطروح العام أحمد حامد أحمد (19 سنة)، مصابًا بإصابات مختلفة، إثر انقلاب دراجة نارية في بداية طريق السلوم الدولي.

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي اثنين مصابين بجروح قطعية وكدمات وكسور، في حادث تصادم بين سيارة وعربة كارو.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في موقع الحوادث، ونُقلوا بسيارات الإسعاف إلى أقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفيات الحمام وسيوة ومرسى مطروح لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محاضر بالوقائع الثلاث، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.