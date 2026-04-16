المجلس الوزاري الأمني المصغر ​​في إسرائيل ​​يبحث وقف إطلاق النار داخل لبنان لمدة أسبوع

عقد المجلس الوزاري الأمني المصغر ​​في إسرائيل (الكابينت) ​​برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء؛ لبحث إمكانية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، وسط تزايد التوقعات في القدس بأن الهدنة قد تصبح أمرا لا مفر منه في ظل الضغوط الأمريكية.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، للقناة 12 الإسرائيلية: "تقديرنا أنه خلال بضعة أيام قليلة، لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووفقا للتقرير، تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أسبوع في حربها ضد حزب الله المدعوم من إيران، على أمل أن تساعد هذه الخطوة في دعم المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان، وجهودها للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب هناك.

وجاءت هذه التقارير بعد يوم من اجتماع تاريخي إسرائيلي - لبناني في واشنطن، وبعد ستة أسابيع من بدء حزب الله هجماته على إسرائيل في ظل الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران، ما أدى إلى رد عسكري إسرائيلي واسع.

واستمر القتال بين إسرائيل وحزب الله اليوم الأربعاء، إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة خمسة جنود، أحدهم بجروح خطيرة وأربعة بجروح طفيفة، جراء هجوم صاروخي شنه حزب الله في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش، أنه جرى نقل الجنود إلى المستشفى وإبلاغ عائلاتهم.