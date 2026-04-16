 جيش الاحتلال الإسرائيلي يحدد 3 شروط رئيسية للتوصل إلى اتفاق مع لبنان
الخميس 16 أبريل 2026 12:19 ص القاهرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يحدد 3 شروط رئيسية للتوصل إلى اتفاق مع لبنان

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 11:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أبريل 2026 - 11:53 م

حدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شروط رئيسية للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، وسط المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح أن هذه الشروط تشمل إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، خالية من وجود حزب الله وبنيته التحتية والحفاظ على حرية العمل العسكري الكاملة لإزالة التهديدات، حتى شمال الليطاني والبدء في عملية طويلة الأمد لتفكيك سلاح حزب الله، ضمن آلية مراقبة أمريكية.

وحتى الآن، لم يتلق جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات للاستعداد لوقف إطلاق النار، ويواصل الأنشطة العملياتية، وفقا لتقرير لموقع "واي نت" الإسرائيلي.

يذكر أن اجتماعا بدأ مساء اليوم الثلاثاء، بين سفيري لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

كان الرئيس اللبناني قد أطلق مبادرة في التاسع من مارس الماضي، ترتكز على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المحادثات ستركز على نزع سلاح حزب الله، وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين الجارتين.

اخبار متعلقة


