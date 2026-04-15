قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، قبول طلبات تعيين عدد من أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية (ذكور واناث) في القضاء بدرجات رئيس محكمة (ب)، قاض بالمحاكم الابتدائية ووكيل نيابة من الدرجات المناظرة بالهيئتين.

- الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

واشترط المجلس في المتقدمين للتعيين – بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً – ما يلي:

1- ألا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير عام جيد.

2-أن يشغل المتقدم أو المتقدمة إحدى الوظائف التالية:

- رئيس نيابة من الفئة (ب) بهيئة النيابة الإدارية، أو مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة (ب) بالمحاكم الابتدائية علماً بان الاقدمية تحدد وفقاً لقانون السلطة القضائية

- وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية – وكيل نيابة ادارية، او وظيفة محام بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة بالنيابة العامة علماً بأن الأقدمية تحدد وفقاً لقانون السلطة القضائية.

3- ألا يكون وقع عليهما جزاءات تأديبية.

4- اجتياز الامتحان التحريري.

5- اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى

- موعد سحب وتقديم الملفات

وعلى المتقدمين الحضور شخصيا لمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي شارع 26 يوليو مدينة القاهرة خلال الفترة من الأحد 19 أبريل وحتى نهاية يوم الأحد 26 من الشهر ذاته لسحب الملف على أن يتم تقديم الملف بالمقر ذاته خلال الفترة من الاثنين 4 مايو المقبل وحتى نهاية يوم الاثنين 11 مايو، على أن يكون التقديم ورقياً وعلى فلاشة إلكترونية محمل عليها بيانات استمارة الترشح في صيغة ( اكسل شيت) وكافة المستندات (PDF)

- المستندات المطلوب إرفاقها في الملفات

ويرفق المرشح المستندات التالية:

1- أصل شهادة التخرج (الليسانس وشهادة الأربع سنوات) مبينا بها مجموع الدرجات.

2- بيان تدرج وظيفي من جهة العمل.

3- شهادة بعدم توقيع اية عقوبات تأديبية.

4- قيد ميلاد ممكن.

5- قيد عائلي للمرشح من الذكور وللزوج للمرشحة من الأناث، قيد عائلي للوالد، الجد لأب، الجد لأم + صورتان من كل قيد ترفق بالملف.

6- صورة من بطاقة الرقم القومي.

7- (6) صور حديثة4*6 بخلفية بيضاء بالملابس الرسمية.

8- شهادات الحصول على درجات علمية أو اجتياز دورات تدريبية في مجال القانون أو اللغة أو الحاسب الآلي إن وجد.

وأكد المجلس أنه لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط السابقة.