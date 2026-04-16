أكد عبدالحليم علي، نجم الكرة المصرية والزمالك السابق، أن من حق جميع الأندية الدفاع عن حقوقها، في ظل حساسية المرحلة الحالية من المنافسات، والتي تلعب فيها التفاصيل الصغيرة دورًا حاسمًا في تحديد بطل الدوري والفرق المهددة بالهبوط.

وخلال ظهوره في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، شدد عبدالحليم على أن الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ليس بجديد على الملاعب المصرية، موضحًا أن مثل هذه الحالات تتكرر بشكل لافت.

وأوضح أن السبب الرئيسي في تصاعد الأزمات التحكيمية يعود إلى تضارب وجهات النظر بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو (VAR)، وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من الجدل والانتقادات.

ودعا نجم الزمالك السابق إلى ضرورة وضع آليات واضحة وحاسمة للتعامل مع الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، بما يضمن إنهاء الخلافات وتحقيق العدالة داخل المستطيل الأخضر.

واستشهد عبدالحليم علي بواقعة مشابهة في الموسم الماضي، خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب، والتي شهدت حالة تحكيمية مثيرة للجدل بشأن احتساب ركلة جزاء، قبل أن يقرر حكم الساحة عدم احتسابها بعد مراجعة اللعبة، باعتباره صاحب القرار النهائي في إدارة اللقاء.