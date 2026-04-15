الجمهوريون بمجلس الشيوخ يعرقلون مقترحا لتقييد سلطات ترامب في حرب إيران

أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء الحملة العسكرية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على إيران.

وصوتت الأغلبية برفض مشروع قرار قدمه الديمقراطيون لوقف الحرب إلى أن يمنح الكونجرس الإذن بالشروع في الأعمال القتالية، بحسب وكالة رويترز.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 صوتا على عدم المضي قدما للمصادقة على قرار صلاحيات الحرب، مما يؤكد استمرار دعم حزبه لسياسة الحرب التي ينتهجها الرئيس الجمهوري بعد أكثر من ستة أسابيع من شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفرض فيها الديمقراطيون التصويت على إجراءات مماثلة منذ بدء الحرب.

وفشلت جميع المحاولات في مواجهة معارضة من كل الجمهوريين باستثناء السناتور راند بول من كنتاكي.

وبول هو الجمهوري الوحيد الذي صوت لصالح القرار في التصويت الأخير.

أما الصوت الديمقراطي الوحيد المعارض فجاء من السناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا. ولم يصوت السناتور الجمهوري جيم جاستيس من ولاية وست فرجينيا.

وتعهد قادة الحزب الديمقراطي بمواصلة طرح قرار صلاحيات الحرب حتى ينتهي الصراع أو يصرح الكونجرس بمواصلة القتال.