باريس تسعى للإفراج عن أرملة فرنسية محتجزة لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية

قال رودولف سامبو، القنصل العام لفرنسا في نيو أورليانز، إن الحكومة الفرنسية تضغط على وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للإفراج عن أرملة فرنسية تبلغ من العمر 86 عاما كانت متزوجة من أحد المحاربين القدامى، من مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة، بعد أن تم توقيفها في وقت سابق هذا الشهر.

وأفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن عناصر من إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك احتجزوا ماري تيريز روس في ولاية ألاباما في الأول من أبريل ، بعد أن تجاوزت فترة إقامتها المحددة بتأشيرتها لمدة 90 يوما.

وتحتجز روس حاليا في منشأة فيدرالية لاحتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا.

وأبلغ رودولف سامبو، القنصل العام لفرنسا في نيو أورليانز، وكالة أسوشييتد برس (أ ب) بأن الحكومة الفرنسية "حشدت كامل جهودها" للضغط من أجل الإفراج عنها، مضيفا أنه زارها في مركز الاحتجاز مرتين حتى الآن.

وأوضح سامبو: "نظرا لعمرها، فإننا نريد حقا خروجها من هذا الوضع في أقرب وقت ممكن، ونريد إخراجها من السجن."

وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية تواصلت أيضا مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

ورفض التعليق على وضعها القانوني أو أي تفاصيل أخرى تتعلق بقضيتها.