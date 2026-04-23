مستشار مجلس السيادة يؤكد التزام السودان بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي

أكد الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود، مستشار مجلس السيادة لشؤون المنظمات والعمل الإنساني اليوم الاربعاء التزام السودان بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز التعاون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا ) أن ذلك جاء خلال لقاء محمود وفد الاتحاد الأوروبي الزائر إلى السودان برئاسة ولفرام فيتر، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجال الإنساني.

ورحب مستشار مجلس السيادة بالوفد الزائر، مشيدًا بأهمية الشراكات الدولية في دعم الجهود الإنسانية، مؤكدًا التزام السودان بمواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، بما يسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية وتلبية احتياجات المتأثرين في مختلف أنحاء البلاد.

من جانبه، شدد رئيس الوفد الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبي لوحدة السودان ، بما يعزز الاستقرار ويدعم الجهود الانسانية والتنموية.

وأوضح مستشار مجلس السيادة رفض الحكومة السودانية لتلك الإجراءات التي تقوم بها المليشيات - قوات الدعم السريع - فيما يتعلق بإجراءات تسجيل المنظمات العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها ,فيما يعد ذلك عملا منافيا للقانون الدولي .

يأتي هذا اللقاء ضمن مساعي السودان لتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين وتنسيق الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.